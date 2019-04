EU bude chránit whistleblowery, europarlament schválil převratnou směrnici

Pro směrnici hlasovalo 591 poslanců EP, 29 bylo proti a 33 se hlasování zdrželo.

Nová pravidla mají za cíl posílit ochranu oznamovatelů nezákonných praktik nebo aktivit poškozujících veřejný zájem, o kterých se dozvěděli při výkonu svého povolání. Může jít například o záležitosti ohrožující veřejné zdraví, ochranu dat, bezpečnost produktů či dopravy, jadernou bezpečnost či zpronevěru.

EU rules seek to protect people reporting breaches of EU law and provide incentives for those aware of wrongdoing to act in the public interest.



