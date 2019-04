Odchod z EU? Le Penová otáčí, má úplně jiný plán

S EU to nejde, ale bez ní také ne! I tak by se dal interpretovat přístup jejích občanů k této instituci. Šéfka krajně pravicového Národního sdružení (dříve Národní fronty) Marine Le Penová, jíž se v prezidentských volbách, stal osudným zejména její neuvážený ekonomický program, se proto rozhodla, že už nebude usilovat o zničení EU, nýbrž o její reformu. Před volbami proto slibuje zrušení Evropské komise a společné zemědělské politiky.

Pokud by Le Penová chtěla mít v roce 2022 lepší vyhlídky v boji o Elysejský palác, musela by mít promyšlenější politický program, zejména v ekonomických otázkách. Část Francouzů, kteří by jí jinak volili, totiž zaskočila její vize zavést nový frank, prostřednictvím něhož by znehodnotila francouzský státní dluh, a vyvolat referendum o vystoupení Francie z EU - tzv. frexit. Z tohoto důvodu raději dali svůj hlas jejímu centristickému protikandidátovi Emmanueli Macronovi. Omezení přistěhovalectví a důraz na národní identitu zřejmě k vítězství nestačí.

I z tohoto důvodu se Le Penová nakonec odhodlala k mnohem promyšlenější vizi, a to k jakési záchraně Evropy před Evropskou unií, neboli lépe řečeno přešla od tvrdého euroskepticismu k měkčímu, či dokonce k eurorealismu. Svojí frakci Evropa národů a svobody proto vyzvala, aby svým voličům slíbila reformu evropských institucí spočívající ve větší autonomii členských států. Jorden Bardella, 23letý kandidát Národního sdružení do Evropského parlamentu, například řekl, že chce, aby se současná Evropa více přiblížila athénské demokracii, než bruselské technokracii.

Na otázku, zda už nepodporuje frexit, Le Penová odmítla odpovědět, a pouze uvedla, že je ráda za veškeré případné výhody, které Velká Británie svým opuštěním EU získá. Lze tedy spekulovat, že pouze tiše vyčkává, jak brexit dopadne, a podle toho se definitivně rozhodne, zda by byl případný frexit v nejlepším zájmu Francie, či nikoliv. Je taktéž možné, že by opouštění EU, které by bylo pro Francii vzhledem k užívání eura velmi komplikované, nezískalo v případném referendu podporu většiny voličů.

"Národní bohatství překonalo úroveň eurozóny, míra nezaměstnanosti je tam jedna z nejnižších, pracovních míst mají dvakrát víc, než je tomu ve Francii a mzdy od zastavení masové migrace šly nahoru," vyjádřila se Le Penová k brexitu na sociálních sítích.

V programu Národního sdružení sice stále stojí, že euro slouží hlavně německým zájmům, ale že bude respektováno přání Francouzů zůstat v eurozóně. Změnit chce pouze práci Evropské centrální banky, aby její činnost více odpovídala reálným ekonomickým výstupům, a aby se více soustřeďovala na boj s nezaměstnaností. Co se týče reformy evropských institucí, tak v té slibuje Le Penová zrušení nikým nevolené Evropské komise a delegování jejich pravomocí na Evropskou radu. Europoslanci by nově měli víc hájit zájmy zemí, jež zastupují.

Podle předvolebních průzkumů je Národní sdružení jedním z favoritů v květnových eurovolbách, v nichž by mohlo obhájit až 21 křesel. Nejsilnější stranou stále zůstává hnutí En Marche! francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Součástí předvolebních slibů je i znovuzavedení hraničních kontrol, posílení obrany vnějších hranic EU, v němž by hrála významnou roli agentura FRONTEX a boj s nelegální migrací.