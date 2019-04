Oprava Notre-Dame potrvá dlouho. Požár něčemu paradoxně pomohl, říkají odborníci

"Rekonstrukce bude určitě trvat déle než deset let. Záleží na kapacitách, jaká technologie bude použitá," řekl ČTK restaurátor Zdeněk Fučík. Důležité je nyní zjistit, jak je na tom stabilita klenby. Jako největší nebezpečí vidí degradaci kamene. "Tam bude mušlový vápenec, protože téměř celá Paříž je z mušlového vápence, který se tam v okolí těží. Ten kámen je velice měkký, takže požárem asi utrpěl," uvedl.

Zkušenosti s tímto kamenem má ze stavby české ambasády. S firmou, která prováděla rekonstrukci Notre-Dame, Fučík v minulosti spolupracoval. Požár a jeho následky jsou podle něj strašným neštěstím, co se týče ztráty jedné z nejslavnějších památek na světě.

zdroj: YouTube

Podle Michala Patrného z Národního památkového ústavu bude oprava katedrály proveditelná, trvat ale bude velice dlouho. Podobným způsobem podle něj vyhořela za první světové války v roce 1914 i katedrála v Remeši, která byla po rekonstrukci otevřena v roce 1938. Důležité je podle Patrného to, že se oheň nedostal dovnitř pařížské katedrály.

"Tomu nejhoršímu se podařilo zabránit," zhodnotil. Podle jeho informací shořel celý krov nad katedrálou, zřítila se sanktusníková věž a asi na třech místech je proražená klenba. Katedrála podle něj před požárem nebyla v příliš dobrém stavu a rekonstrukce byla zapotřebí. "Nedostávaly se na ni peníze. V tomto případě požár paradoxně v něčem pomůže," dodal.

V případě rekonstrukce tak významné památky, jako je Chrám Matky Boží, bude podle Patrného kladen důraz na to, aby se používaly původní technologie v maximální možné míře. Ve Francii, kde je mnoho významných středověkých památek, bude nabídka firem, které mohou takovou rekonstrukci provést, velká. "Koneckonců nemusí to být francouzská firma, po celém světě je řada odborníků," doplnil.

Pavel Kodera z Centra stavitelského dědictví Plasy vnímá budoucí rekonstrukci katedrály jako příležitost vrátit do života původní, leckdy zapomenuté technologie a dohledat precizní řemeslo. Návrat takové praxe by byl přínosem pro poznání minulosti, ale i pro údržbu a opravy památek v mezinárodním měřítku. Při obnově takto významné středověké stavby by se podle něj nemělo nic uspěchat. V minulosti se katedrály stavěly staletí.

Pražská katedrála se stavěla od 14. století a byla dokončena ve 20. století, na čemž se podepsaly i politické vlivy. Katedrála v Barceloně se staví přes sto let, byť jde o specifickou stavbu. Kodera je přesvědčen, že se katedrálu v Paříži podaří dát znovu do pořádku. "Nikdy už ale nebude dosaženo té původní autentické podoby, která je navždy poškozená a zničená," poznamenal.

Při požáru byly zřejmě zničeny i staré skleněné vitráže, s jejichž obnovou mají zkušenosti výtvarníci z Nového Boru. Podle vedoucího ateliéru Kolektiv Ateliers Zdeňka Kudláčka je těžké na dálku posoudit, jak náročná oprava bude. Tam, kde byla okna při požáru zničena, bude podle Kudláčka nutné vyrobit repliky. U oken, která byla jen poškozená, dostane zřejmě přednost zrestaurování. Práce budou náročné, nejde jen o okna vyskládaná z barevných sklíček, ale také malovaná.

"U gotických oken jde většinou o malované vitráže, ať už jsou to dekory nebo postavy a hodně záleží na tom, jak je ta původní sklářská barva ošetřená. Výpal tehdy nebyl tak kvalitní, takže po těch staletích barva na těch sklech drží špatně a je potřeba ji tam zafixovat. Bude to o hloubkové expertize a individuálním přístupu ke každému oknu," řekl Kudláček.

Požár v katedrále Notre-Dame propukl v pondělí večer a dnes dopoledne se ho podařilo uhasit. Příčina požáru není dosud známá. Podle předběžných zjištění vznikl neúmyslným zaviněním, zřejmě v souvislosti s renovací špičky kostelní věže. Podle restaurátora Fučíka se při rekonstrukcích památek dodržují bezpečnostní pravidla jako na každé jiné stavbě. Důležitá je podle něj okamžitá likvidace odpadů, jako jsou látky napuštěné fermeží.