Bezpečnostní výbava nových aut se rozšíří, europarlament schválil nařízení

Ve prospěch nařízení hlasovalo hlasovalo 578 poslanců, 30 bylo proti a 25 se hlasování zdrželo. Dopravní nehody na silnicích EU si podle předběžných údajů Evropské komise vyžádaly loni 25.100 životů a 135.000 vážných zranění. V Česku byl loni počet úmrtí při dopravních nehodách v poměru k obyvatelstvu nad průměrem EU a oproti roku 2017 stoupl o 14 procent.

Nová pravidla se budou vztahovat na osobní vozidla, dodávky, autobusy a nákladní automobily. Jedním z bezpečnostních prvků, které by měly být v budoucnu součástí povinné výbavy automobilů, je systém inteligentní regulace rychlosti (ISA), který řidiče na základě sledování map a rozpoznání dopravních značek upozorní na překročení povolené rychlosti. Samotný systém neomezí rychlost vozidla a řidiči budou mít možnost jej vypnout, zřejmě by tak ale museli učinit při každém nastartování vozidla, jelikož se systém zapne automaticky.

K dalším povinným záchranným systémům by měly patřit pokročilý systém nouzového brzdění a rozpoznávání rozptýlenosti řidiče, systém nouzového udržování vozidla v jízdním pruhu, detekce zpětného chodu, snadnější montáž alkoholového imobilizéru a signál nouzového brzdění. Přibýt by měla také černá skřínka, která by zaznamenala údaje o případné nehodě.

"Každoročně stále umírá na evropských silnicích víc než 25.000 lidí, a to i přesto že jsme za poslední roky snížili počet obětí automobilových nehod téměř o polovinu. Nové technologie nám dávají nové možnosti, jak snižovat počty mrtvých i zraněných v silničním provozu. Zařízení, která byla dosud dostupná pouze v luxusních vozech, by měla nyní sloužit všem," uvedla europoslankyně Dita Charanzová s tím, že prosadila řadu pozměňovacích návrhů.

"Komise například původně navrhovala, aby v případech, kdy řidič překročí povolenou rychlost, reagovalo auto vibrací plynového pedálu. Takto by to bylo naprosto nepřijatelné. Prosadila jsem proto, aby si výrobci mohli sami zvolit technické řešení, vybrat reakci auta na překročení rychlosti, ale hlavně aby mohl být tento systém samotným řidičem vypnut, pokud jej nechce používat. Jde o asistenční režim, který nám má jízdu například v městech usnadnit, nikoli omezovat," doplnila.

V letech 2001 až 2017 se v souvislosti s technologickým a společenským pokrokem počet úmrtí při dopravních nehodách v Evropě podle informací Evropského parlamentu snížil o 57,5 procenta. V poslední době ale počty smrtelných nehod již dramaticky neklesají. V roce 2017 měly podle statistik nejbezpečnější silnice Švédsko, Spojené království a Nizozemsko, zatímco Rumunsko, Bulharsko a Chorvatsko se umístily na nejspodnějších příčkách.