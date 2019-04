Požár Notre-Dame: Hasič pro EZ popsal specifika podobných zásahů

Můžete přiblížit, jak takový zásah hasičů při požáru kulturní památky vypadá? Liší se nějak od požáru „normální budovy“?

Samotné hašení asi ne, i když katedrála to už je něco opravdu výjimečného. Je tam členitý prostor, je to vysoká budova, to znamená, že ten zásah je opravdu specifický.

V čem přesně je specifický?

Musíte mít dostatek techniky, kterou musíte dostat k té budově, což může být v historických centrech měst velký problém. Nemůžete tam třeba ustavit výškovou techniku, záleží také na tom, jak se hasiči mohou dostat přímo k tomu požáru.

Proto se vlastně trénují takové požáry historických budov, třeba v Praze trénujeme a jezdíme na historické budovy, abychom znali to prostředí, abychom si vyzkoušeli, jak se dostaneme přímo k tomu požáru a kde postavíme techniku.

Takže existuje nějaký plán pro případ požáru podobné památky v Praze?

Přesně tak, existuje. Třeba minulý rok jsme měli simulovaný požár střechy Obecního domu. Tam se hasiči seznámí s tím prostředím a to cvičení nám dá určitou odpověď na to, jak bychom zasahovali v případě takového požáru.

Vím, že jste nebyl přímo na místě, ale existovala podle vás vůbec šance, že by střecha katedrály s věží neshořela?

Myslím, že ne. Viděl jsem ty záběry od začátku a tam to vypadá, že hasiči přijeli na místo a už to bylo v plamenech. Není tam nějaké samohasicí zařízení, které se do historických budov nedává s ohledem na tu památku. Bylo to spíš už jen o tom, kam se ten požár dostane. Hasiči se podle mého názoru nejvíc soustředili na to, aby se požár nerozšířil a oni dokázali dostat cenné historické věci z katedrály.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15. dubna 2019

Americký prezident Donald Trump prostřednictvím Twitteru radil francouzským hasičům, aby hasili požár i ze vzduchu. Připadalo to v úvahu?

Ono to připadá v úvahu, ale zmiňovali se dvě věci: hasicí letadlo a vrtulník. Myslím si, že letadlo je velká utopie. Letadlo je určené na velké lesní požáry apod., navíc ten tlak té vody, který dopadne na tu budovu může napáchat daleko větší škody.

A vrtulník?

To už taková utopie není, stává se to občas i nám v Praze. Třeba velitel zásahu si povolal na hašení požáru haly v Hostivaři vrtulník. Musíte ale zhodnotit ty možnosti.

Požár katedrály Notre-Dame (15. dubna 2019) | foto: Instagram

Jaké možnosti tedy měl velitel zásahu v Paříži?

Pokud má velitel uvnitř budovy hasiče, kteří vynášejí nějaké cennosti, pokud máte kolem budovy ustavenou požární techniku, pokud vidíte, že věžička té budovy je nakloněná a hrozí její zřícení, tak to musí vyhodnotit on. Hrozí nebezpečí, že když několik tun vody dopadne na tu střechu, tak se může zřítit celá najednou a dopadnout na klenbu, poškodit ji. To si myslím, že by byla katastrofa pro tu budovu. Klíčové bylo, že se hasičům podařilo uchránit klenbu, která zajišťuje stabilitu.

Jak z pozice vzdáleného pozorovatele zásah francouzských kolegů hodnotíte?

Netroufám si hodnotit, protože nejsem seznámen s jejich postupem, já byl odkázán jen na televizní záběry, navíc ještě z dálky. Oni sami i veřejnost ho hodnotí kladně. Podařilo se jim uchránit nedůležitější historické relikvie. Sice shořela střecha, ale obvodové stěny a základní nosné prvky tam zůstaly. Škody budou asi veliké, ale já věřím, že se časem ten zásah zhodnotí víc. Vždycky můžete něco udělat lépe, ale je to o odvaze rozhodnout