Historie se opakuje. Francie po katastrofě v Notre-Dame vzpomíná na vybombardovanou Remeš.

Jistě, není katedrála jako katedrála. Ačkoliv je kontext velmi odlišný, způsob, jakým Francie reagovala na toto drama, překvapivě odráží to, lidé zažívají nyní. Katedrála v Remeši, mistrovské dílo francouzské gotiky, byla od roku 987 místem korunovace francouzských králů.

Katedrála zpustošena ohněm, zmizel i Anděl s úsměvem

Je večer, dne 19. září 1914. A katedrála je v troskách. Sotva dva měsíce po vypuknutí první světové války, byla katedrála zpustošena ohněm, jenž vypukl po německém bombardování. Katedrála, která již od 15. září sloužila jako improvizovaná polní nemocnici, kde byly evakuovány stovky zraněných. Požár, který vypukl snadno zejména proto, že trámy byly vycpané slámou.

Původní nálety německých baterií, které se začaly rozléhat v okolí od půl osmé ráno, neměly nejprve za cíl katedrálu v Remeši, nýbrž pouze centrum města. Po krátkém zastavení náletů, se letadla objevila nad městem odpoledne. „Radnice je zasažena. Lucien Jacquin, lékař a zástupce starosty v té době, je usmrcen při odchodu z radnice,“ píše Le Point.

„Katedrála v Remeši, která je od května 1913 obstavena lešením, je zasažena krátce po 15 hodině. Střecha se vznítí. Oblohu nad Champagní zaplní hustý oblak kouře. Němci přestávají střílet. Teplota, způsobená plameny roztaví na 400 tun olověných plechů, které pokrývají střechu. Roztavený kov protéká chrliči. Krátce před 16. hodinou se lešení zhroutí na nádvoří. Katedrála se sesune před shromážděným davem, aniž by hasiči dokázali uhasit oheň. Požár trval až do 20. hodiny. Zranění Němci, kteří byli ošetřování uvnitř, nemohli být všichni včas evakuováni. Čtrnáct z nich umírá. Celkem stálo bombardování život 32 lidí,“ popisuje drama týdeník.

Škody jsou nevypočítatelné. Bombardování, jež vyvolalo rozhořčení po celém světě, stálo nejen lidské životy, ale i zničení významné památky: roztržená střecha, poničené zdi, loď, apsida a z části i uličky. Známá zvonice Anděla s úsměvem, která zdobila dosud portál, je zničena. Jen několik kleneb se udrželo, poškozeny jsou i kameny, vnitřek je zpustošený a nábytek je na popel. Zničen je drahocenný koberec z korunovace Karla X., stejně jako arcibiskupský trůnu. Bylo zachráněno jen několik liturgických předmětů a poklad katedrály. Chvíli se uvažovalo, píše Le Point, že bude katedrála srovnána se zemí.

Finanční podporu zajistil miliardář John Davison Rockefeller

Francouzská vláda sice již 20. září vláda oznámila, že chce hodlá katedrálu přestavět, ale ta se stává obětí nového požáru, a válečný konflikt, jenž skončil až v roce 1918, vynesl katedrále statut „mučednické“ katedrály. Zničeny byly zejména její věže. „Nicméně, díky finanční podpoře amerického miliardáře Johna Davisona Rockefellera byla památka pečlivě přestavěna, trvalo to ovšem mezi válkami dlouhých 20 let. Americký podnikatel uvolnil částku jednoho milionu dolarů (18 milionů franků, v průběhu roku 1924) na obnovu tří architektonických mistrovských děl: kromě katedrály v Remeši, se to týkalo i zámků ve Fontainebleau a ve Versailles,“ uvádí týdeník.

Financováním rekonstrukce byl pověřen francouzsko-americký výbor, na jehož čele stáli Henry-Hermann Harjes a Welles Bosworth z americké strany a Maurice Paléologue a Gabriel Hanotaux pro Francii. Ti v roce 1924 rozhodli, že 5 milionů získá Remeš, 9 miliónů Versailles a 4 milióny Fontainebleau. Program práce na zničené katedrále v Remeši umožnil opravu střechy a obnovu zvonice i s usmívajícím se Andělem.

Aby se však předešlo nebezpečí požáru, byl dřevěný rám nahrazen železobetonovou konstrukcí. „Jako fénix, povstala katedrála v Remeši, zpustošená již v roce 1481, dalším ohněm, z popela jako znovuzrozena,“ uzavírá Le Point.