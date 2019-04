Slovensko nabídlo pomoc Paříži, samo s požárem bojovalo

"V případě, že bychom byli požádáni a my budeme ochotni nějakou částkou podpořit rekonstrukci této památky v Paříži, tak já budu trvat na tom, abychom nejméně třikrát tolik poslali do naší vyhořelé Krásné Hôrky. Abychom ji konečně zrekonstruovali a aby se i návštěvníci Slovenska mohli těšit z tohoto unikátu," řekl Pellegrini novinářům.

Hrad Krásná Hôrka byl před sedmi lety vážně poškozen, když se oheň z okolního porostu rozšířil na národní kulturní památku a úplně zničil její dřevenou šindelovou střechu. Podle policie za požár mohla neopatrnost dvou chlapců při zapalování cigarety.

Většinu sbírek umístěných na hradě ze 14. století se podařilo zachránit. Například odborníci z Technického muzea v Brně zrestaurovali z depozitáře hradu 40 kovových exponátů, především historických zbraní.

Podle dřívějších informací projekt kromě odstranění následků požáru počítá s nejrozsáhlejší obnovou hradu Krásná Hôrka v jeho historii, včetně odstranění nevhodných zásahů z let 1956 až 1989, které poznamenaly autenticitu stavby.

V případě dodržení plánů bude dolní a střední část hradu Krásná Hôrka zpřístupněna veřejnosti v roce 2021. S obnovou horní části památky se počítá.

Slovensko je podle Pellegriniho vedle snahy o rekonstrukci slovenského kulturního bohatství připraveno pomoci i cizí zemi. "Mělo by to být vyvážené. I občané Slovenské republiky by museli vnímat, že prostředky neposíláme jen do zahraničí, ale že se odpovídající částkou věnujeme i pamětihodnostem na Slovensku," řekl slovenský premiér.

Město Ružomberok podle slovenských médií věnuje vybrané vstupné o nadcházejícím víkendu do památkové rezervace lidové architektury Vlkolínec na opravu Notre-Dame, která je stejně jako Vlkolínec zařazena na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Prezidium slovenského hasičského a záchranného sboru informovalo, že za posledních deset let na Slovensku požár zasáhl 40 kulturních památek, což představuje dvě procenta jejich celkového počtu.