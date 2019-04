Macron chce Notre-Dame opravit v rekordním čase

"Během našich dějin jsme postavili města, přístavy, kostely. Mnoho z nich vyhořelo, bylo zničeno. Pokaždé jsme je postavili znovu," prohlásila hlava Francie. Požár chrámu Notre-Dame podle něj připomíná, že historie se nezastavila, že budou stále existovat překážky k překonávání. "To, co jsme považovali za nezničitelné, může být zasaženo také," dodala.

Požár známé památky nicméně podle Macrona poukázal na schopnost Francouzů se "mobilizovat a sjednotit, abychom zvítězili".

Macron také sdělil, že se v následujících dnech na Francouze obrátí znovu, aby jim představil změny, jimiž chce jeho vláda reagovat na protesty hnutí takzvaných žlutých vest. "Ta chvíle ale ještě nenadešla," řekl. Původně měl nová opatření oznámil v pondělí, večerní proslov ale zrušil kvůli požáru Notre-Dame.

Prognózy týkající se doby nutné k opravě se však liší. Experti tvrdí, že potřeba bude minimálně deset až dvacet let.Začít se musí odhadem škod, následovat bude rozhodnutí o postupu oprav a výběrová řízení. Nějaký čas zaberou také přípravné práce, sanace, vysušení a podobně. Jakmile bude rozhodnuto o postupu, mohou kompetentní firmy disponující potřebným know-how podle odborníků provést renovaci poměrně rychle.

Na rozdíl od katedrál v jiných zemích, které nepatří státu, se renovace pařížské katedrály bude řídit složitými pravidly pro státní zakázky. To znamená, že firmy vybrané ve výběrových řízeních si mohou vybrat subdodavatele, kteří si také mohou zvolit subdodavatele. Ti si zase mohou najmout na staveniště "málo kvalifikované osoby", řekla AFP pod podmínkou zachování anonymity jedna architektka. Tento systém někteří architekti považují za nejméně spolehlivý pro pravidelnou kontrolu dobrého stavu konzervace památky.

Interiér katedrály se pro návštěvníky ale otevře, a to jistě velmi rychle. Je samozřejmě nutné ověřit stav kleneb. Úřady, ministerstvo a biskupství si přejí uvítat v katedrále věřící i turisty v rozumné době.

Dodat katedrále její dřívější podobu také nebude problém. Nádherný krov, především v chrámové lodi a chóru, je ale ztracen jednou provždy. Bude dubový krov obnoven přesně tak, jak to zamýšleli stavitelé, podle uměleckých pravidel a s respektem k předkům? Tak si to přejí mnozí architekti. Jiní ale naopak prosazují co nejrychlejší rekonstrukci s použitím kovu nebo betonu.

Rekonstrukce věže by také neměla být složitá. Věž už jednou byla znovu postavena, a to v 19. století.