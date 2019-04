Šlo zabránit zkáze katedrály Notre-Dame? Německý deník má nezvratné důkazy

Rozsáhlý požár, který zdevastoval pařížskou katedrálu Notre-Dame, vypukl podle veřejně známých informací v pondělí okolo 18:50. Německý deník Bild však tvrdí, že tou dobou už mohlo v chrámu hořet minimálně půl hodiny.

Podle informací Bildu se totiž poprvé rozezněl požární alarm už v 18:20, během provedeného průzkumu však žádný požár lokalizován nebyl. Podruhé se hlásič ozval v 18:43, tehdy už se plameny objevit podařilo.

Mluvčí německých hasičů Tobias Thiele Bildu řekl, že v podobně starých budovách neexistují prakticky žádná protipožární opatření, jen ojediněle jsou historické památky v tomto ohledu adekvátně vybaveny. „Dřevo takové věže kostela je tak staré a suché, že hoří velmi rychle,“ uvedl Thiele.

Podobně se již včera vyjádřil mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. „Není tam nějaké samohasicí zařízení, které se do historických budov nedává s ohledem na tu památku. Bylo to spíš už jen o tom, kam se ten požár dostane,“ řekl pro EuroZprávy.cz. Hasiči se podle něj soustředili především na to, aby se požár nerozšířil a oni dokázali dostat cenné historické věci z katedrály.

Thiele dodal, že pro takové staré budovy neexistují plány protipožární ochrany a vše se velmi špatně odhaduje. Podle Kavky se ale na takový požár mohou hasiči připravit. „Třeba minulý rok jsme měli simulovaný požár střechy Obecního domu. Tam se hasiči seznámí s tím prostředím a to cvičení nám dá určitou odpověď na to, jak bychom zasahovali v případě takového požáru.“

Požární expert Serge Delhaye tvrdí, že z neschopnosti lokalizovat zdroj požáru není možné vinit pracovníky na místě. Pro Bild totiž řekl, že obyčejná jiskra může bez povšimnutí doutnat i několik hodin.

Příčina pondělního rozsáhlého požáru dosud není známá a vyšetřování pokračuje. Podle nezávislých odborníků nejspíše vše souvisí s projektem renovace špičky kostelní věže. Pařížská prokuratura zatím oznámila jen to, že oheň podle všech předběžných zjištění vznikl neúmyslným zaviněním.