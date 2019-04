V Německu zadrželi džihádistu, absolvoval vojenské kurzy IS

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Německá policie dnes zadržela v Hamburku na severu země muže, kterého považuje za člena teroristického hnutí Islámský stát (IS). Podle vyšetřovatelů se zúčastnil bojů v Sýrii a po návratu do Německa zde naverboval další přívržence IS, napsal deník Bild.