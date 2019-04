Vědec vytvořil vizualizaci Notre-Dame, může pomoci při opravách

Vědec, jenž zemřel ve 49 letech loni v listopadu, z padesáti různých úhlů v katedrále měřil vzdálenosti mezi zdmi, pilíři, sochami a různými dalšími místy. Podobný postup použil v katedrále ve Washingtonu a v dalších zhruba 40 církevních památkách.

Jeho práci v dokumentu zaznamenal i magazín National Geographic. Podle něj sice Tallon nebyl prvním, kdo si uvědomil, že je možné použít laserové skenery k mapování gotické architektury, ale stal se prvním, kdo tato zařízení použil, aby pronikl do myšlení středověkých stavitelů.

Worse nightmare in the #culturalheritage world #NotreDameCathedral 🔥but this is a lucky case since #NotreDame as one of most famous landmarks in the 🌍exists also in the virtual space thanks to #3D #virtualreconstruction of #Tallon https://t.co/xeqMzjSAS2 #laserscanning #rebuild pic.twitter.com/YF0FFfkMnp