Asadův strýc a kritik v jedné osobě stane před soudem ve Francii

Rifát Asad je mladší bratr bývalého prezidenta Háfize, otce nynějšího prezidenta Bašára Asada. Ze Sýrie odešel v 80. letech a pak žil střídavě ve Francii, Británii a ve Španělsku. Patří k oponentům vlády Bašára Asada, kritizuje ale také syrskou opozici.

Podnět k vyšetřování původu Rifátova majetku dala už v roce 2013 skupina aktivistů Sherpa, která zastupuje oběti finančních zločinů. Podle ní Rifát Asad peníze odcizil, když byl představitelem syrského režimu. Nyní jednaosmdesátiletý Asad obvinění dlouhodobě odmítá.

Hodnota francouzského majetku strýce syrského prezidenta se podle agentury Reuters odhaduje na 100 milionů eur (2,6 miliardy Kč). Jeho celkový majetek list Le Monde před časem odhadl na 160 milionů eur (4,1 miliardy Kč).

V 70. a 80. letech velel Rifát Asad jednotkám ministerstva vnitra a v roce 1982 utopil v krvi povstání Muslimského bratrstva v Hamá, kde tehdy přišlo o život podle různých odhadů 10.000 až 20.000 lidí. Ačkoli žije od 80. let v zahraničí, byl až do roku 1998 formálně považován za viceprezidenta. V exilu se netajil kritikou Bašára Asada a jeho nástup do funkce v roce 2000 po úmrtí Háfize Asada označil za neústavní frašku, protože Háfizovým legitimním nástupcem je prý on.