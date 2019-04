Na Madeiře se převrátil autobus s turisty. 28 mrtvých

Podle britské televize BBC autobus vyjel ze silnice a převrátil se. Agentura Lusa už potvrdila, že na místě je minimálně 28 mrtvých. Ve vozidle cestovalo 50 lidí, převážně šlo o turisty.

Mezi mrtvými je 11 mužů a 17 žen, jde o německé turisty, napsal na svém webu list Diário de Notícias s odvoláním na starostu Felipa Sousu. Podle něj řidič a průvodce, oba Portugalci, jsou zranění. Jak vážně, ale Sousa nesdělil.

#Breaking: Just in - At least 28 people killed in a tragic accident, when a bus overturned in the island of #Madeira a island of #Portugal. pic.twitter.com/awJDYHlDQ6