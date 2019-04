Na Madeiře se převrátil autobus s turisty. Nejméně 28 mrtvých

"Podle aktuálních informací českého velvyslanectví v (portugalské metropoli) Lisabonu nejsou mezi mrtvými ani zraněnými žádní čeští občané," řekl ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Michal Bucháček.

Neštěstí se událo kolem 18:30 místního času v obci Caniço. Řidič autobusu vezoucího 55 lidí tam v zatáčce zřejmě ztratil kontrolu nad vozidlem. Autobus pak vyjel ze silnice a ve svahu se převrátil na jeden z domů.

#Breaking: Just in - At least 28 people killed in a tragic accident, when a bus overturned in the island of #Madeira a island of #Portugal. pic.twitter.com/awJDYHlDQ6