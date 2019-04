Lechtivé stránky na internetu? Británie bude jako první prověřovat věk návštěvníků

Metody ověřování věku budou různé. Dospělí si budou moci koupit přístupové kódy v obchodech nebo budou muset pro zpřístupnění lechtivého obsahu použít pas či kreditní kartu.

Od 15. července tak poskytovatelé pornografie na internetu budou muset prokázat, že je jim nejméně 18 let. Webové stránky, které nový zákon poruší, budou vystaveny riziku, že budou zablokovány.

#BREAKING Porn will be age-blocked across the UK on July 15 https://t.co/XJysmOFnYo via @businessinsider