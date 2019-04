Česko má ostudu. Babiše a Čapí hnízdo propírají světová média

"Český premiér, který opakovaně odmítá obvinění v případu takzvaného Čapího hnízda, na žádost o komentář neodpověděl," píše server Politico, který chtěl získat Babišovo vyjádření. Pokud soud Babišovu vinu uzná, hrozí premiérovi několik let ve vězení, dodává Politico.

Server také připomněl, že Babišova záležitost se před květnovými volbami do Evropského parlamentu stala tématem celoevropské debaty. Babišovo hnutí ANO je totiž součástí Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), která sdružuje desítky stran z členských zemí EU.

"Pokud bude Andrej Babiš shledán vinným, tak by zcela podkopalo jednotu EU, když by úřadující ministerský předseda byl odsouzen za dotační podvody," uvedl v prohlášení předseda skupiny Zelení/Evropská svobodná aliance v Evropském parlamentu Philippe Lamberts.

#Czech police proposed to the State Prosecutor to charge 6 people including PM @AndrejBabis for their alleged roles in EU funds fraud. If he's found guilty it would undermine the integrity of the EU to have a sitting PM convicted for subsidies fraud!

More: https://t.co/wXjyFL1QfN pic.twitter.com/BRhN9WGqft