Potápěč, který pomáhal hochům z thajské jeskyně, sám uvázl v podzemí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Britský potápěč, který loni pomáhal vyprošťovat mladé fotbalisty uvázlé v jeskyni v Thajsku, sám potřeboval záchranu. Stalo se to poté, co se ztratil v zaplavené podzemní chodbě u jeskyně na severu amerického státu Tennessee, informuje dnes na svých internetových stránkách britský The Guardian.