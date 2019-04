Kde se modlit? Před Notre-Dame vyroste dočasný chrám ze dřeva, plánuje církev

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Katolická církev plánuje před požárem poškozenou pařížskou katedrálou Notre-Dame vystavět "dočasný chrám" ze dřeva, kam by se mohli věřící uchýlit v době rekonstrukce svatostánku. Francouzské televizní stanici CNews to dnes řekl správce katedrály, biskup Patrick Chauvet. Jak dlouho budou opravy katedrály trvat, zatím není jasné. Ty nejoptimističtější odhady hovoří o tom, že by se chrám mohl otevřít veřejnosti před letními olympijskými hrami v Paříži v roce 2024.