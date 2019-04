Obrat na Slovensku: Popularita vládní koalice upadá, sílí neparlamentní strana

Směr-SD by podle průzkumu, který Focus uskutečnil v první polovině dubna, volilo 19 procent ze skupiny rozhodnutých voličů. V březnu podpora Ficovy strany dosáhla 22,4 procenta.

Popularita Směru-SD klesla po březnových přímých volbách hlavy slovenského státu. V hlasování neuspěl místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič, kterého Směr-SD v prezidentské kandidatuře podporoval.

V posledních parlamentních volbách v roce 2016 získal Směr-SD 28,28 procenta hlasů, o čtyři roky dříve jeho volební zisk činil 44,4 procenta. Pokles popularity Směru-SD pod 20 procent zaznamenala na přelomu letošního března a dubna v anketě i agentura AKO.

Na druhé místo popularity se i v průzkumu Focusu vyšvihla dvoučlenná koalice neparlamentních stran Progresivní Slovensko a Spolu, které v kampani před volbami hlavy státu podporovaly pozdější vítězku a budoucí prezidentku Zuzanu Čaputovou. Obliba zmíněné koalice dosáhla 13,4 procenta.

Na třetím místě v žebříčku popularity stran se ziskem 10,5 procenta skončila krajně pravicová strana Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko, která čelí návrhu generálního prokurátora na její rozpuštění. Verdikt v této věci vynese slovenský nejvyšší soud na konci dubna.

Pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do sněmovny by podle sondáže překročilo dohromady osm stran, hnutí a koalic. Těsně před branami parlamentu by se ziskem 4,7 procenta skončila vládní strana Most-Híd.