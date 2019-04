Mladou dívku bolelo břicho. Vyfotila se a zůstala v šoku z toho, co viděla

Dívka podle britských médií údajně vůbec netušila, že je těhotná. Ačkoliv brala antikoncepci, několikrát na ni zapomněla, a otěhotněla.

Vyhnuly se jí všechny těhotenské příznaky a ani rostoucího břicha si nevšimla. Měla pravidelnou menstruaci, dál brala antikoncepci a do toho kouřila.

Nepředpokládala proto, že by vůbec mohla být těhotná. To se změnilo v den, kdy ji přepadla bolet břicha a následně i pohlavních orgánů. Poté, co si je vyfotila, nemohla uvěřit svým očím. Začala rodit.

Chvíli na to porodila, sama doma a do vany. Ve stejném šoku byl její partner poté, co se vrátil z práce domů, a viděl, co se mezi tím odehrálo.

Přivolaní lékaři novorozeného chlapce i s matkou okamžitě odvezli do nemocnice. Následná vyšetření ale ukázala, že se děťátko narodilo zdravé a je zcela v pořádku.