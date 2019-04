V Londonderry vypukly nepokoje, zastřelena žena. Dle policie šlo o terorismus

Poté, co policie vyzvala ke klidu, když v nacionalistické katolické čtvrti Creggan padlo několik výstřelů, krátce po půlnoci oznámila, že byla zabita 29letá žena.

"Přistupujeme k tomu jako k teroristickému případu a zahájili jsme vyšetřování kvůli vraždě," oznámil zástupce náčelníka severoirské policie Mark Hamilton.

Místní novinářka Leona O'Neillová na twitteru napsala, že poté, co byla žena zasažena a upadla vedle policejního vozu, policisté ji urychleně převezli do nemocnice, kde zemřela.

I was standing beside this young woman when she fell beside a police Land Rover tonight in Creggan #Derry. I called an ambulance for her but police put her in the back of their vehicle and rushed her to hospital where she died. Just 29 years old. Sick to my stomach tonight pic.twitter.com/F0GHHd3HPz