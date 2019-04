Aktivisté okupují londýnské letiště Heathrow, ministr jim tvrdě pohrozil

Televize Sky News oznámila, že u kruhové křižovatky mezi terminály dva a tři se shromáždilo asi 20 demonstrantů s transparentem "Jsme poslední generace?".

Policie aktivistům brání blokovat dopravu. Ministr vnitra Sajid Javid již předem kritizoval všechny demonstranty, kteří poruší zákon, a vyzval policii, aby v takovém případě zakročila všemi zákonnými prostředky. "Mají v tom mou plnou podporu," řekl Javid.

Let me be clear - I totally condemn any protesters who are stepping outside the boundaries of the law. They have no right to cause misery for the millions of people who are trying to lead their daily lives. Unlawful behaviour will not be tolerated. (4/6)