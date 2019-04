Příčiny tragédie na Madeiře se dál zjišťují. Selhaly autobusu brzdy?

Autobus havaroval vpodvečer u obce Caniço, kde turisté v hotelu Quinta Splendida trávili velikonoční dovolenou. Lidé byli na cestě do hlavního města ostrova Funchal, kde je čekala slavnostní večeře. Řidič autobusu v zatáčce v kopcovitém terénu zřejmě ztratil kontrolu nad vozidlem, které vyjelo ze silnice a ve svahu se převrátilo na jeden z domů.

Many people around the world are thinking about the casualties of the bus crash. Let’s pray in our time of grief... #Pray #Mankind #Madeira pic.twitter.com/WjViB8Elqg