Co chystá Macron na žluté vesty? Francouzská vláda zveřejní plán již brzy

Macron měl podle původních plánů navrhované změny představit v projevu k národu a o dva dny později je pak rozvést během tiskové konference. Nyní se plánuje na 25. dubna pouze tisková konference.

Podle médií chystá vláda snížení daně z příjmu, daňové úlevy pro důchodce, rodiče samoživitele a další nízkopříjmové skupiny obyvatel.

A major project by @AFP looking at life now for 15 people blinded in one eye during the #GiletsJaunes protests. They blame projectiles fired by police for their injuries. Take a look here ➡️ https://t.co/jslHzcpsEx pic.twitter.com/cxErRJbXdy