Berlínský terorista Amri nebyl osamělý vlk. Evropě hrozila bezprecedentní série útoků

Amriho spolupracovník, Francouz Clément B., v odposlechnutém rozhovoru přiznal kontakt na strůjce pařížských útoků Abdelhamida Abaaouda. Clément B., který byl později zatčen ve Francii, spolu s Amrim a Čečencem Magomedem-Alim C. údajně připravovali také pumový útok v Německu. Plány trojice však tehdy překazila policie, která se Magomeda-Aliho C. přišla do jeho bytu dotazovat.

Amri spáchal teroristický útok tím, že 19. prosince 2016 vjel nákladním vozem do davu lidí na vánočním trhu v Berlíně. Při útoku, k němuž se později přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS), zemřelo 12 lidí, včetně jedné Češky. O čtyři dny později byl Amri zabit při náhodné přestřelce s policií v Itálii.

Pařížské útoky z 13. listopadu 2015 si vyžádaly 130 mrtvých a 350 zraněných. Skupina teroristů zaútočila v koncertní síni Bataclan, u stadionu Stade de France na předměstí Saint-Denis a v ulicích francouzského hlavního města. K atentátům se přihlásil IS.

Podle agentury DPA byl Clément B. měsíc po atentátu ve francouzské metropoli zastaven v Drážďanech německou policií, která ho podrobila vyšetření na stopy po výbušninách.

Der Spiegel uvedl, že poznatky o Amriho propojení s pařížskými atentátníky pocházejí z Francouzova odposlechnutého rozhovoru s lidmi, kteří ho přišli navštívit do vězení. Z vyšetřovacího spisu údajně vyplývá, že skupina plánovala současné útoky v Německu, Francii a Belgii. Informace o chystané sérii atentátů v Berlíně, Paříži a Bruselu zazněla již na jednání vyšetřovací komise Spolkového sněmu k berlínskému úroku.

"Teze o osamělém pachateli Anisi Amrimu se nejpozději dnes stala slepou uličkou. Amri byl očividně napojen na vysoce zradikalizovanou islamistickou síť po celé Evropě," řekl poslanec za opoziční FDP Benjamin Strasser.

Jak mohl takto intenzivně propojený islamista projít sítem německých bezpečnostních složek, dosud podle DPA nebylo vysvětleno.

Odmítnutý žadatel o azyl Amri byl stoupencem IS. Žil v Berlíně, kde chodil do salafistické mešity a prodával drogy.