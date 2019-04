Vražda novinářky McKee: Kamera zachytila okamžik před tragédií, zadrženi dva mladíci

Podle sdělení severoirské policie se jedná o dva muže ve věku 18 a 19 let. Zadrženi byli na základě zákona o boji proti terorismu, upřesnila policie.

McKeeovou zasáhl projektil ve chvíli, kdy ve čtvrtek před půlnocí sledovala dění. Policie uvedla, že ozbrojený muž střílel po policistech kolem 23:00 místního času (kolem půlnoci SELČ). Novinářka v té době stála v blízkosti jednoho policejního vozidla.

Today,I watched Belfast come together to say goodbye to my dear friend. Lyra was such an incredible person.I cried through smiles, knowing the world got to see how amazing my she was. Her work was powerful & the words she left us behind with have left a mark on us all. #LyraMcKee pic.twitter.com/bwhyyaxVhy