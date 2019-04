Poslední proces s esesákem? Německo obžalovalo muže (92) za vraždění ve Stutthofu

Deník Die Welt napsal, že Bruno D. byl coby dozorce ve Stutthofu nedaleko Gdaňsku nasazen od srpna 1944 do konce dubna 1945. Během této doby tam Němci podle státního zástupce zavraždili 5230 lidí v plynových komorách, vpichováním jedovatých látek do srdce nebo během mučení. Vězni také umírali v důsledku hladu a nemocí.

Bruno D. loni v létě několik hodin dobrovolně vypovídal o své minulosti. Tento vyučený pekař nepopřel, že v koncentračním táboře působil. Tvrdil, že s nacismem nesympatizoval a že k SS se přidal proto, že kvůli své srdeční nemoci nemohl být "nasazen k žádné vojenské posádce". Vyprávěl o tom, že na vlastní oči viděl, jak příslušníci SS cpali lidi do plynové komory a jak posléze byla jejich těla spálena v krematoriu stojícím několik málo metrů od plynové komory. A prý mu bylo obětí líto.

Vinu ale nepociťuje. "K čemu by to bylo, kdybych odešel, našli by pak někoho jiného," vysvětloval.

Podle údajů centrály pro vyhledávání osob podezřelých ze zločinů nacismu v německém Ludwigsburgu zemřelo do konce druhé světové války ve Stutthofu a pobočných táborech a při místních pochodech smrti na 65.000 lidí.

Reuters připomíná, že němečtí vyšetřovatelé závodí s časem, aby bylo spravedlnosti v případě nacistických zločinů učiněno alespoň částečně zadost. Soud v Münsteru začátkem tohoto měsíce zastavil proces s jiným bývalým dozorcem ze Stutthofu. Pětadevadesátiletý muž nebyl podle lékařského posudku způsobilý soudní jednání absolvovat.

Loni v březnu zemřel Oskar Gröning, známý jako "účetní z Osvětimi", odsouzený za napomáhání k vraždám nejméně 300.000 Židů. Tento bývalý dobrovolník jednotek Waffen-SS se přiznal, že odklízel a evidoval zavazadla deportovaných vězňů vyhlazovacího tábora a počítal jejich peníze.