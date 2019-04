Co kdyby to byla vaše sestra? Antikampaň může připravit prostitutky o práci

Zatímco v Česku se v současnosti hovoří o možné legalizaci prostituce, v Nizozemsku, které je nechvalně proslulé amsterdamskou čtvrtí červených luceren, právě probíhá debata na úpravu legislativy. Nejstarší řemeslo tam čelí intenzivní antikampani ze strany církve a feministek.

„Co kdyby to byla vaše sestra?“ zní jedno z ústředních hesel kampaně na sociálních sítích. Snahou je novelizace současných zákonů podle „nordického modelu“, v němž mohou být osoby, které prostitutky najímají, pokutovány. V Nizozemí je placený sex dvou dospělých legální od roku 1971.

Podle aktivistky Sary Lousové jde o přežitek, obzvlášť v éře aféry MeToo. Jedna z pracovnic v proslulé amsterdamské čtvrti však pro BBC řekla, že pro ni je prostituce způsobem, jak zaplatit složenky, dokud nenajde normální práci. „Pokud petiční kampaň uspěje, bude to dobrý krok, jak se odtud dostat,“ dodává vzápětí.

Další z amsterdamských prostitutek si však stojí za tím, že jde o normální profesi. „Dělám to z vlastní vůle,“ sdělila novinářům z BBC. Vzápětí dodala, že pokud by musela pracovat ilegálně, měla by velký problém například s vyhledáním zdravotní péče.

V Nizozemsku se debata o prostituci pomalu přesouvá do parlamentu, těžko se však dopředu odhaduje, zdali poslanci opravdu budou pro posun směrem k tzv. „nordickému modelu“. Christina Pareiraová, která se tématu dlouhodobě věnuje, však říká, že poptávka ze strany mužů bude nadále. „Pro ženy, které si tuto profesi zvolily, je to v pořádku,“ hodnotí pro BBC.