Svět nad Českem kvůli Babišovi nevěřícně kroutí hlavou

Babiš je obviněný z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, policie ho proto navrhla obžalovat. Po více než tříletém vyšetřování údajného podvodu s padesátimilionovou dotací EU na stavbu areálu Čapí hnízdo tak případ dostane na stůl státní zástupce.

Vedle Babiše, kterému hrozí až deset let vězení, čelí stíhání i jeho žena Monika, švagr Martin Herodes i dcera Adriana Bobeková další. Babiš ale vyšetřování považuje za "prasárnu" a odstoupit nehodlá.

Prestižní server Financial Times uvádí, že "Babiš je miliardářský magnát, který vybudoval obchodní impérium táhnoucí se od zemědělství až k médiím, načež vstoupil do politiky. Opakovaně ale popíral jakékoli provinění a odmítl poslední vývoj."

Poukázal na to, že vyšetřování této záležitosti pronásleduje Babiše několik let a zkomplikovalo jeho úsilí o vytvoření vlády poté, co se ANO stalo vítěznou stranou v parlamentních volbách v roce 2017. Dodal, že parlament dokonce minulý rok hlasoval za odebrání imunity před trestním stíháním. Na žádost o vyjádření serveru ale Babiš neodpověděl.

O případu informuje i agentura Reuters, která uvedla, že navzdory vyšetřování i mohutným demonstracím proti jeho osobě má Babiš mezi českými voliči stále obrovskou popularitu. "Jeho centristické hnutí ANO, člen frakce ALDE, vede v průzkumech s dvojciferným číslem," dodala agentura.

Zmínila také, že Babiš nečelí vyšetřování pouze v Česku, ale i na mezinárodním poli. Případem údajného dotačního podvodu se zabývá také Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Babiš si ale stále drží své voliče.

O nejnovějším vývoji informuje také například magazín New Europe, který upozornil na převádění vlastnictví Čapího hnízda na Babišovi rodinné příslušníky. Cituje také mluvčího OLAF, který magazínu řekl, že úřad dokončil vyšetřování možných nesrovnalostí v prosinci roku 2017 a Evropské komisi a příslušným soudním orgánům v České republice vydal jasná doporučení, jak dále postupovat.