Německo poslalo na Madeiru vojenský letoun, z ostrova odvezl zraněné turisty

Jak uvedla portugalská televize RTP, jeden z německých turistů zůstává v nemocnici ve městě Funchal a další ze zraněných Němců odletěl již v pátek.

Hospitalizováni jsou stále rovněž řidič autobusu a průvodce, oba Portugalci. Odlet speciálního letounu z letiště Cristiana Ronalda na Madeiře potvrdil i fotograf agentury AP.

Our thoughts are with the families of the #roadvictims #buscrash in #Madeira. Together with our member @AcamOrg we send our deepest condolences.

We also remember the 500 dying every week on EU roads knowing very well what such sudden tragedies mean individuelly & collectively pic.twitter.com/UoTgux5cJB