Bavorská farmářka vyhrála soudní spor, může dál používat kravské zvonce

Verdikt vítá farmářka Regina Killersová. "Jde o naši tradici, pokud by soud stěžovateli vyhověl, byl by to konec Bavorska," hájila podle deníku Süddeutsche Zeitung používání kravských zvonců Killersová.

Už v září 2015 se farmářka se stěžovatelem a jeho ženou dohodla, že její krávy se budou pást minimálně 20 metrů od jejich domu. To ale podle souseda nepomohlo, takže muž podal v roce 2017 další stížnost. V ní žádal, aby louka před jeho domem nebyla používána k pastvě.

Muž tvrdil, že on i jeho manželka nemohou kvůli zvoncům krav spát a mají z toho deprese. Argumentoval i tím, že mouchy, které kvůli kravám ve větším množství létají u jeho domu, mohou přenášet nemoci. Tvrdil také, že zvonce jsou pro krávy nepříjemné a že jde o týrání zvířat.

Újmu, kterou podle stěžovatele farmářka pastvou krav u jeho domu jemu a manželce způsobila, muž vyčíslil zhruba na 100.000 eur (2,6 milionu Kč).