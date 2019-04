Španělské volby vyhrajou socialisté. Ultrapravice posílí, naznačuje průzkum

Většinu v parlamentu podle průzkumu po volbách, které se budou konat již za týden, nezíská ani levicový blok socialistů a strany Podemos (Můžeme), ani tábor pravicových stran, který tvoří konzervativní lidovci, liberální Ciudadanos (Občané) a krajně pravicová strana Vox.

Zatímco podpora vládnoucích socialistů premiéra Pedra Sáncheze podle průzkumu roste a nyní by jim svůj hlas dalo 28,8 procenta voličů, preference lidovců předsedy Pabla Casada klesají. V aktuální sondáži je podpořilo 17,8 procenta respondentů. Pokud by volby skutečně dopadly, jak předpovídá průzkum, a PP by získala jen 75 křesel v parlamentu, byl by to podle agentury Reuters její nejhorší výsledek v dějinách.

Ser patriota, para el @PSOE, es trabajar todos los días para que en España se viva mejor. Y España no tiene un minuto que perder. Este país y su gente merecen el mejor de los futuros.#HazQuePase /❤#VOTAPSOE 🌹 pic.twitter.com/57O4rTjKbx — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 20. dubna 2019

Do parlamentu by se měla dostat také levicová strana Podemos se ziskem 13,2 procenta hlasů a 33 křesel a liberální Ciudadanos s 14,1 procenta a 49 křesly. Zatímco pro Podemos by to znamenalo oproti předchozím volbám ztrátu počtu poslanců, Ciudadanos by si polepšili.

Krajně pravicová strana Vox by podle sondáže mohla získat 12,5 procenta hlasů a 32 křesel. Vše tak nasvědčuje tomu, že po nadcházejících volbách poprvé po několika desítkách let opět usednou ve španělských poslaneckých lavicích příslušníci krajní pravice.

I když ani jeden z táborů zřejmě nezíská parlamentní většinu 176 křesel, největší šanci na to stát se premiérem má dosavadní předseda vlády Sánchez. Jeho socialisté a strana Podemos by získali celkem 162 křesel a většiny v parlamentu by mohli dosáhnout díky podpoře některých z řady menších, hlavně regionálních uskupení, které by mohly získat až 32 mandátů.

Španělská média stále považují za reálnou i možnost, že volby skončí bezvýchodným patem podobně jako koncem roku 2015.