Zásah na hřbitově v Římě: Kameník schovával v hrobech kokain a pistoli +VIDEO

Hlídka si muže povšimla, když se s vozem rychle prohnal náměstím před hřbitovem, do něhož pak zajel. Policisté ho sledovali až do nejstarší části hřbitova, která přiléhá k bazilice svatého Vavřince za hradbami, kde dvaačtyřicetiletý muž automobil zastavil, vydal se do jedné z kaplí a v ní začal uvolňovat mramorovou desku jednoho z hrobů.

zdroj: YouTube

V tom okamžiku ho zadrželi policisté, kteří pak za deskou našli sáčky s drogou o celkové hmotnosti 1092 gramů, váhu a obaly, v nichž se kokain prodává. V dalším hrobě nalezli ukradenou pistoli a plný zásobník.

Hřbitov Verano, největší italské pohřebiště o rozloze 83 hektarů, leží ve čtvrti Tiburtino na východě italské metropole. Byl založen v 19. století a dělí se na tři sekce - židovskou, katolickou a památník obětí první světové války.

Jsou zde mimo jiné pohřbeni spisovatel Alberto Moravia, herec Marcello Mastroianni, básník Giuseppe Ungaretti či Clara Petacciová, milenka Benita Mussoliniho.