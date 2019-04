Devastující a hrůzné. Světoví lídří jsou zděšeni terorem na Srí Lance

"Byla to hrůza a smutek, když jsem slyšel, že bombové útoky na Srí Lance stály životy tolika lidí," napsal na twitteru Juncker. Projevil zároveň účast rodinám obětí, které "se sešly k mírumilovným modlitbám nebo přijeli navštívit tuto krásnou zemi". Dal také najevo připravenost poskytnout pomoc.

It was with horror and sadness that I heard of the bombings in #SriLanka costing the lives of so many people. I offer my heartfelt condolences to the families of the victims who had gathered to worship peacefully or come to visit this beautiful country. We stand ready to support.