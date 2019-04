Theresa Mayová v problémech? Čelí rostoucí nespokojenosti Toryů

Až 40 procent představitelů Konzervativní strany je připraveno v nadcházejících květnových volbách do Evropského parlamentu podpořit nově vzniklou stranu někdejšího předsedy UKIPu Nigela Farage – the Brexit Party, česky – Stranu Brexitu. Podle průzkumu The Mail On Sunday až tři čtvrtiny úřadujících konzervatistů požadují rezignaci premiérky Mayové, 43 procent z nich by si zároveň přálo, aby ve funkci skončila okamžitě a 33 procent si představuje její rezignaci po tom, co bude dosaženo brexitové (rozvodové) dohody.

Jen přes 50 procent všech konzervativních členů uvedlo, že v nadcházejících eurovolbách budou volit pro stranu Toryů. Následně se ukázalo, že pokud by v premiérském křesel seděl někdo jiný než Theresa Mayová, nejpravděpodobněji Boris Johnson, Konzervativní stranu by podpořilo o 10 procent více jejich členů. V případě, že by byl ministerským předsedou v průběhu voleb do europarlamentu skutečně Johnson, by se podpora Farageovy Strany Brexitu snížila z výše zmíněných 40 procent na 20.

Straníci se shodují, že slepá ulička, ve které se současná brexitová situace nachází, značně poškodila jak Konzervativní stranu, tak její nejvyšší vedení. Podle některých z nich je strana dokonce „mrtvá“ a současná situace bude vyžadovat velice silného a schopného lídra, který bude schopen ji ze současných problémů dostat. Jako stupňující se nátlak na Mayovou uvedly dnešní The Sunday Times, že bude v nadcházejících dnech Mayové řečeno, aby ze své funkce odstoupila do konce června. V opačném případě je možné, že bude co nevidět opět čelit poslaneckým snahám o její odstranění z postu. Zpráva zmiňuje, že by jí toto oznámení měl sdělit Sir Graham Brady.

Z aktuálních průzkumů vyplývá, že Mayovou ve funkci podporuje pouhých 19 % členů její strany. Největší pokles důvěry způsobilo další odložení brexitu, jež bylo odsouhlaseno na počátku dubna na výjimečném summitu všech evropských lídrů v Bruselu. Její neoblíbenosti napomáhá i skutečnost, že se Británie bude nejspíše i po třech letech od konání úspěšného referenda o vystoupení z EU účastnit voleb do Evropského parlamentu.

Vzhledem k prodloužení brexitové lhůty do 31. října si tak v nadcházejícím měsíci Britové zvolí 73 poslanců, kteří je budou až do konce října na půdě Evropské unie reprezentovat.