Sánchez opět premiérem? Španělští socialisté nadále posilují, ukázal průzkum

Nejnovější průzkum je již třetím za poslední dva dny, který ukázal, že vládnoucí socialisté (PSOE) navyšují své vedení. Dosavadní premiér Pedro Sánchez by se mohl stát opět předsedou vlády, jestliže se jeho strana dohodne na koalici s podporou alespoň dvou stran, například s levicovou Podemos (Můžeme) a některými regionálními uskupeními, vyplynulo z průzkumu deníku ABC.

Průzkum nicméně rovněž ukázal, že až 33 procent voličů ještě není rozhodnuto, koho bude v neděli volit.

Socialisté by ve volbách mohli získat 134 až 139 křesel z celkového počtu 350 mandátů. Bylo by to až o 54 křesel více než v předchozích volbách v roce 2016. Nejsilnější opoziční Lidová strana (PP) by pak skončila na druhém místě s podporou 20,1 procenta hlasů. V přepočtu by to znamenalo 81 až 86 křesel, což je až o 56 méně než v předchozích volbách.

Jak průzkum rovněž ukázal, Liberální Ciudadanos (Občané) by dostali 13,9 procenta hlasů, tedy 42 až 44 mandátů, a krajně pravicová strana Vox 11,4 procenta (30 až 32 křesel).

Tábor pravicových stran, který tvoří konzervativní lidovci, liberální Ciudadanos a krajně pravicová strana Vox, by získal celkem 45,4 procenta hlasů, což by znamenalo 153 až 162 křesel. Pro získání parlamentní většiny je ale potřeba 176 mandátů.

Průzkum provedla společnost GAD3 mezi 1. a 19. dubnem a účastnilo se ho 10 tisíc respondentů.