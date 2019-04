Zemřel lucemburský velkovévoda Jean, ze země udělal centrum finančnictví

Lucemburské velkovévodství v sousedství Belgie na rozhraní německého a francouzského vlivu je od roku 1868 dědičnou konstituční monarchií, které vládne od roku 1890 nassavsko-walramská dynastie. Lucemburský velkovévoda má převážně reprezentativní úlohu, avšak může navrhovat i zákony, přesouvat schůze parlamentu či zákonodárný sbor rozpustit.

Jean, Grand Duke of Luxembourg has died. He ruled from 1964-2000. Fought for his country’s freedom from Nazis with @irish_guards & became regiment’s Colonel 1984-2000,attending StPatrick’sDay with QueenElizabeth. Today his banner as Knight of the Garter will be removed @ArmyCGS pic.twitter.com/DpqvwlIGHP