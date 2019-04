Britský princ Louis slaví první rok, palác zveřejnil nové fotky. Podívejte se

Kensingtonský palác poskytl novinářům tři snímky: na dvou z nich vévodkyně z Cambridge vyfotila svého syna v akci, během batolecích průzkumů zahrady.

Malý princ se na nich tváří šťastně a nadšeně a na neretušovaných snímcích je vidět i jeho svetr obalený mechem. Třetí fotografie vypadá oficiálněji.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to share three new photographs of Prince Louis ahead of his first birthday tomorrow 🎈



The photographs were taken earlier this month by The Duchess at their home in Norfolk. pic.twitter.com/VOJ7rhKthz