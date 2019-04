Vytváří EU Velkého Bratra? Evropský parlament schválil vytvoření obrovské biometrické databáze

V databázi by mělo být zaevidováno jméno, příjmení, datum narození, číslo pasu či občanského průkazu a biometrické údaje jak příslušníků EU, tak občanů ze zemí mimo EU. Biometrické údaje zřejmě budou mít podobu otisku prstu, bude ale možné použít i nové biometrické identifikátory jako sken obličeje.

V celkové databázi budou propojeny Schengenský informační systém, Eurodac a Visa Information System (VIS), European Criminal Record for Third Country Nationals (ECRIS-TCN), Entry/Exit System (EES) a European Travel and Authorisation System (ETIAS).

Databáze bude především sloužit policistům a pohraničním strážcům na hranicích EU, kteří budou moci ihned identifikovat jedince, aniž by jej museli hledat v několika různých evropských databázích. CIR by tedy měla urychlit kontroly na hranicích.

EU zřízením CIR reaguje na dlouhodobou kritiku policejních organizací, např. Interpolu, podle kterých odlišnost a nepropojenost jednotlivých členských databází umožňovala teroristům či ilegálním migrantům prostřednictvím falešných pasů a děr v databázích proniknout přes jednotlivé evropské hranice. CIR by měla být schopna objevit těchto vícero identit občanů třetích zemí, stejně jako zjistit, zdali má daný jedinec oprávněné cestovní doklady. Pokud by policie měla pochybnosti, může použít CIR k identifikaci osoby na základě jeho biometrických údajů.

Evropský parlament schválil vytvoření CIR v pondělí 15. dubna ve dvou samostatných hlasováních. V prvním z nich pravidla CIR pro hraniční a vízové kontroly získaly 511 hlasů, zatímco 123 europoslanců bylo proti. Podobně legislativa CIR pro policejní a soudní spolupráci, azyl a migraci měla podporu 510 členů Evropského parlamentu, zatímco 130 členů bylo proti jejímu založení.

Advokáti práva na soukromí osočují EU, že vytváří „ Velkého Bratra“. Evropská rada i Evropský parlament tvrdí, že zajistí ochranu těchto práv a budou regulovat přístup policejních orgánů do databáze, aby nedošlo k jejich porušení. Experti upozorňují, že CIR jen spojí několik jiných databází, ve kterých už jsou všechna možná data o jedinci zaznamenána, takže se prakticky toho příliš nemění, co se týče dosavadní míry svobody soukromí jedince.

Zřízením CIR bude mít EU třetí největší biometrický sledovací systém na světě, po Číně a Indii. Americké státní agentury FBI a Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) taktéž provozují podobné databáze na stejném principu jako CIR.