Žena na své zahradě ubytovala stovku afrických migrantů, sousedi se bouří

Žena, o které belgický server RTL hovoří jako o Améline, na své zahradě už více než rok hostí migranty. Jejich počet neustále roste, aktuálně jich je kolem stovky. Většina z nich pochází z Afriky, převážně z Eritree.

Ona a její rodina se o ně starají, poskytují jim ubytování i hygienické zázemí. „Snažíme se dělat vše, co je v našich silách, jsou čistí… vždy stojíme za nimi, ale není to pro nás snadné, začínáme být vyčerpáni,“ přiznala Améline.

A zatímco někteří sousedé ženu a její rodinu obdivují a pomáhají jí třeba s jídlem pro běžence, dalším už došla trpělivost. Ti nespokojení se obrátili na policii a žádali, aby úřady nelegální migranty z jejich obce vystěhovaly.

Jeden z místních si navíc stěžoval, že tento provizorní tábor v létě pořádně smrdí. „Vykonávají své potřeby před mým oknem, obtěžovali mě a v létě to tu zapáchá, proto chci, aby to skončilo!" tvrdí jeden z obyvatel.

Améline se pokoušela uklidnit sousedy tím, že přesunula některé stany přistěhovalců k nedaleké dálnici, kde se migranti často pokoušejí dostat do kamionů mířících do Spojeného království. Ve své zahradě pak nechala především děti a těhotné ženy.

Podle zpráv by i přesto měla policie některé stany odstranit. „Respektuji práci policie a obce. Pokud přijdou, přijdou ... Ale ne na můj soukromý pozemek! To je jisté!" varuje Améline. Její rodina by si naopak přála více pomoci od obce, aby tito migranti žít ve slušných životních podmínkách.