Mayová dostala nůž na krk. 12. června ji odvoláme, vyhrožují konzervativci

Podle pravidel Konzervativní strany nyní není možné Mayovou donutit k odchodu z funkce, neboť jedno stranické hlasování o nedůvěře v prosinci přečkala, a je tak na dvanáct měsíců před dalším chráněna. Podle The Telegraph je ale příslušný stranický výbor připraven změnit pravidla, pokud to bude nutné. Sejít se má k debatě o změně pravidel výbor ještě dnes večer.

Premiérka Mayová se dnes mezitím účastnila prvního zasedání vlády po velikonoční pauze. Po přestávce opět začnou i jednání vládního týmu s opozičními labouristy, jejichž cílem je najít východisko z brexitové krize. Průlom v jednáních se dnes ale nečeká.

Británie měla původně Evropskou unii opustit 29. března, neodešla ale ani po odkladu termínu na 12. dubna. Mimořádný summit zemí EU umožnil Británii setrvat v EU do 31. října s tím, že může odejít dříve, pokud se podaří v parlamentu prosadit loni vyjednanou brexitovou dohodu.

Mayová by chtěla dohodu, kterou poslanci již třikrát odmítli, parlamentem protlačit do 22. května, aby se Británie nemusela účastnit voleb do Evropského parlamentu. Na ty se připravuje stále více stran. Po Straně pro brexit europoslance Nigela Farage chce dnes kampaň oficiálně zahájit i Změna pro Spojené království.

