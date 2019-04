Češi mohou jásat. Primark chystá další velkou novinku

O nové pobočce, která se má nacházet na Václavském náměstí, toho zatím není moc známo. Otevřena by mohla být už příští rok, žádné další podrobnosti ale zatím obchod nesdělil.

Namísto toho se pochlubil další novinkou, a tou je spouštění internetového obchodu. E-shop ale nebude fungovat na bázi doručení domů, zákazníci si pouze mohou zboží objednat a vyzvednout si jej na prodejně. Pro řadu Čechů tak tato novinka zatím pozbývá smyslu, minimálně dokud nebude kamenná prodejna i u nás.

Pro zákazníky, kteří jezdí nakupovat do zahraničních prodejen, ale může tento způsob nákupu znamenat především velkou úsporu času. Navíc si tak mohou zajistit, že zboží, o které mají zájem, bude skladem a dostupné k vyzvednutí, když pro něj budou vážit dalekou cestu.

Vznik e-shopu podle serveru The Sun potvrdil výkonný ředitel Primarku Paul Marchant. Zatím ale pouze na již zmíněné bázi "click and collect". Možnost internetových objednávek navíc nebude dostupná celosvětově, ale pouze ve vybraných prodejnách, a to až za rok.

Pokud se ale systém osvědčí, dočkají se ho všechny pobočky po celém světě. Až poté obchod začne testovat doručení zboží až domů. To ale není reálné dříve, než za zhruba dva roky. Navzdory tomu, že většina konkurence tento systém už dávno zavedla.

Primark je mezi Čechy neuvěřitelně populární. Několik let volaly tisíce fanoušků obchodu na sociálních sítích za otevření tuzemské pobočky, jejich sen se ale vyplnil až po letech zvažování ze strany vedení firmy.

Jelikož zatím obchod svou pobočku v Česku neměl, mnoho lidí jezdilo do nejbližších zahraničních, které leží v Dráždaněch v Německu a v rakouské Vídni.

Do Primarku se vydávali jednotlivci i skupiny lidí, dokonce se pořádají i nákupní zájezdy. Čechy si získal především svou cenou a velkým výběrem zboží. Méně pak svou kvalitou, která je pro mnoho kritiků obchodu sporadická.