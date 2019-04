Vězni si odpykají část trestu jako poutníci, musí jít do Santiaga de Compostela

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Skupina šesti trestanců poprvé po mnoha letech opouští dveře vězení v Segovii. Jeden z nich byl za jejími zdmi více než desetiletí. Patří do zvláštní skupiny, kam byli vybráni, aby si odpykali poslední fázi výkonu trestu coby poutníci na Svatojakubské cestě do Santiaga de Compostela. S batohy na zádech jsou připraveni na zážitek, který jim má pomoci s opětovnou integrací do společnosti, až budou definitivně propuštěni, píše španělský list El País.