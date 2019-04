Británie má obavy z Huawei, firma může vybudovat síť 5G jen v omezené míře

Mluvčí vlády podle Reuters v reakci na zprávy tisku zatím pouze sdělil, že kabinet dodavatelský řetězec pro 5G prověřil a zaměřil se při tom na důkazy. Cílem přezkumu bylo podle mluvčího zajistit, aby měl systém bezpečný základ "nyní i v budoucnu". Své závěry hodlá vláda zveřejnit, až nastane vhodná doba.

Společnost Huawei se dostala do centra pozornosti kvůli obviněním ze strany Spojených států, že její zařízení pro telekomunikační sítě by mohla čínská vláda využívat ke špionáži. Washington chce, aby přístroje od Huawei nepoužívali i další členové aliance anglofonních zpravodajských služeb Five Eyes, do níž patří kromě USA rovněž Británie, Kanada, Austrálie a Nový Zéland. Huawei obvinění ze špionáže odmítá.

"Vítáme zprávy, že britská vláda plánuje umožnit Huawei účast na budování sítí 5G ve Spojeném království," uvedla dnes firma v prohlášení s tím, že oceňuje postup Londýna "založený na důkazech". Společnost dodala, že na oficiální oznámení ještě čeká. Zatím chce spolupracovat s vládou i podniky.

Šéf Národního střediska kybernetické bezpečnosti Ciaran Martin dnes BBC řekl, že členové Five Eyes i širší západní spojenci měli odlišné názory na Huawei a další otázky už dříve. Podle Reuters se tak snažil zlehčit možnou roztržku mezi členy. Martin rovněž uvedl, že některé části sítě 5G slouží k přenosu dat a že věří, že vláda úroveň rizika týkající se těchto částí systému správně vyhodnotí.

Zástupci skupiny Five Eyes se dnes účastní konference o kybernetické bezpečnosti ve skotském Glasgowu, připomněla BBC.