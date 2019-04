Meghan opustí zemi, William bude králem. Královský palác odklidí vévodkyni z Británie

The Times přinesl nová svědectví z nitra britského královského paláce. Podle nich se princ William už začíná připravovat na roli britského krále, navzdory tomu, že se královně Alžbětě zdravotně daří dobře. Vzhledem k jejímu věku je ale jen otázkou času, kdy z trůnu odejde a vládnoucí žezlo předá svým nástupcům.

Tím by měl být právě princ William, který by měl na trůn usednout spolu s vévodkyní Kate. Ta se ale nesnese s manželkou Williamova bratra Harryho, vévodkyní Meghan. A v paláci se proto zrodil plán, který by mohl všechny neshody vyřešit.

Meghan a Harry by měli na tři roky opustit Británii a zastupovat ji v královských věcech v zahraničí. Především by se zaměřili na charitu, podle deníku se ale zatím ještě nerozhodlo kde.

Spekuluje se, že jejich novým domovem by se mohla stát Afrika, pravděpodobně Botswana. Za nápadem stojí sir David Manning, bývalý britský vyslanec pro USA, který nyní slouží jako poradce princů. A podle některých médií není náhodou, že by se měli Meghan s Harrym odklidit z Británie ve chvíli, kdy se William chystá převzít trůn.

Australský server news.com.au uvádí, že důvodem "vystěhování" královského páru je jeho popularita. Ta zastiňuje prince Williama, což se mu nelíbí. Chce proto svého bratra i s jeho chotí poslat co nejdále to bude možné. Po jejich odstěhování by se tak mohla pozornost Britů opět vrátit ke královně, princi Charlesovi a princi Williamovi. A to se královskému paláci zamlouvá.

"Lidé říkají Williamovi: Nebojte se. Váš vliv poroste až Harry zmizí," cituje The Times zdroj z paláce. O tom ale australský server pochybuje. Dodal, že i v Africe je dostupný internet, a popularita se dnes nebuduje osobně, ale skrze sociální sítě. A Instagram je dostupný všude, navzdory tomu, že královský palác už zavedl opatření, díky kterému musí veškeré informace, které Harry a Meghan chtějí poslat do světa, projít přes PR oddělení podřízené princi Charlesovi.

Média se také domnívají, že plán na odklizení Harryho a Meghan jejich popularitu dokonce ještě více zvýší. Práce v zahraničí, pro charitu, navíc na tak romantickém místě jako je Afrika, to vše může královskému paláci nadělat další vrásky a spíše než ulevit se může zbytku rodiny ještě přitížit.

Meghan a Harry svou popularitu jen tak neztratí. Na to, aby utichly hádky, stačilo ponechat královský pár ve Frogmore Cottage, kde si nyní zařizuje bydlení a chystá porod. Snaha o jejich poslání ze země do zahraničí ale může mít opačný účinek, než v jaký rodina doufá.