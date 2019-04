Na Londýn se valí další problém: Skotsko chce nové referendum o nezávislosti

Skotští voliči o osamostatnění hlasovali v září 2014 a při bezmála 85procentní účasti takový krok odmítli většinou 55,3 procenta hlasů. Sturgeonová ale uvedla, že její Skotská národní strana (SNP) v posledních místních volbách zvítězila s mandátem pro nový plebiscit. Zákon umožňující jeho konání chce prosadit do konce roku.

"Jsem přesvědčena, že argumenty pro nezávislost jsou silnější, než kdy dříve. (...) Dvacet let po zřízení tohoto parlamentu věřím, že máme na víc. Brexit pro Skotsko činí změnu nevyhnutelnou," prohlásila skotská premiérka.

Scotland's First Minister Nicola Sturgeon says #IndyRef2 should happen before end of current parliament in 2021, saying it is "our route to avoiding the worst of the damage #Brexit will do"



