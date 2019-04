Mayové zatím nebezpečí nehrozí. Nedůvěry dostat nemůže

Hlasování o odstavení Mayové z čela konzervativců na konci loňského roku vyvolalo euroskeptické křídlo strany nespokojené s tím, jaké podmínky brexitu dojednala s Evropskou unií. Premiérka však tento test ustála, když ji podpořilo 200 ze 317 konzervativních zákonodárců.

O předčasném odchodu ministerské předsedkyně z Downing Street se však nepřestalo spekulovat a v březnu Mayová ve snaze prosadit v parlamentu dohodu o brexitu slíbila, že pro vyjednávání o podobě budoucího vztahu Británie s EU přenechá své místo někomu jinému. Při pokračující patové situaci však zůstávají její plány nejasné. Pro některé poslance vládní strany je nepřijatelné, aby Mayová vedla kabinet i po letních prázdninách, a premiérčini odpůrci volali po možnosti předčasně hlasovat o jejím sesazení podruhé.

Vedení klubu sdružujícího nevládní poslance Konzervativní strany ale dnes oznámilo, že pravidla ohledně vyslovování nedůvěry stranickému lídrovi se měnit nebudou. Předseda klubu Graham Brady pouze uvedl, že se svými kolegy bude od premiérky požadovat jasnější představu o načasování jejího odchodu i za situace, že se nadále nebude dařit ratifikovat podmínky brexitu.

"Další puč nepuč," komentovala na twitteru rozhodnutí poslaneckého klubu hlavní politická zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová. Moderátor televize ITV Robert Peston nicméně považuje za další ponížení premiérky i skutečnost, že zákonodárci otevřeně volají po vytyčení harmonogramu jejího odchodu z čela vlády.

Tlak na šéfku britského kabinetu tak zřejmě nezeslábne, ačkoli poslanci za současné situace podle magazínu Politico nebudou mít až do prosince přímočarou možnost jejího sesazení. Vzhledem ke zprávám britských médií o průběhu jednání mezi vládou a opozičními labouristy se zároveň nerýsuje cesta k rychlému schválení brexitové dohody. "Změnilo se od začátku prázdnin něco?" ptá se na twitteru Kuenssbergová.

Mayová dříve slíbila, že při neúspěchu jednání s labouristy o kompromisní podobě brexitu nechá dolní komoru parlamentu hlasovat o několika návrzích, které by mohly proces britského odchodu z EU odblokovat. Nyní podle řady médií vláda zvažuje také předložení prováděcího zákona k brexitové dohodě, aniž by samotná dohoda byla předtím schválena. Tato strategie však vyvolává značné pochybnosti a pro Mayovou bude nyní velmi složité zabránit účasti Británie v květnových volbách do Evropského parlamentu.