Rodiny Kuciaka a jeho snoubenky promluvily o dopise od vraha. Kdo a co píše?

Už včera zveřejnila slovenská média informaci, že pozůstalí po novináři Jánu Kuciakovi a jeho snoubence Martině Kušnírové obdrželi dopis od jednoho z obviněných. Deník Nový Čas dnes krátce před polednem zveřejnil další podrobnosti.

Rodiče obou zavražděných dopis převzali krátce před Velikonocemi. „Jeden z vrahů mi z věznice napsal dopis, přišel poštou. Bylo to napsané rukou. Požádal o odpuštění, že kdyby mohl vrátit čas, tak to neudělá,“ sdělila Novému Času šokovaná Zlatica Kušnírová. „Možná kdyby mi zabil psa, dokázala bych odpustit, ale zabil mi dvě děti,“ pokračovala matka zavražděné ženy.

Identitu obviněného, který dopis napsal, Kušnírová prozradit odmítla s tím, že vražda se nedá nijak ospravedlnit. Byla však prý překvapená, že se k tomu jeden z obviněných odhodlal. „Kdyby šlo o nějakou havárii, nebo se to stalo nedopatřením, tak bych nad odpuštěním zauvažovala. Ale tady šlo o úmysl,“ vysvětluje své rozhodnutí.

„Kdokoliv mi může říkat, že mám odpustit, protože je to křesťanské. Ale kdyby naše děti alespoň přežily… Při promyšlené vraždě se to odpustit nedá,“ dodala Kušnírová. Otec novináře Jozef Kuciak se o dopise moc bavit nechtěl. Dodal, že pokud mu vůbec psaní přišlo, rozhodně jej teď nezveřejní. „Je to mezi námi a tím člověkem,“ řekl deníku Nový Čas.

„Nevíme, co je pravda a co hra. Jsme zvědaví, jestli se před soud postaví objednavatel,“ konstatuje Kuciak, který je přesvědčený, že kromě Kočnera a dalších čtyř obviněných je ve vraždě zapleten ještě někdo další. „Možná přijde čas, kdy ten dopis zveřejníme,“ uvedl na závěr.

Podle deníku Nový Čas je autorem buď Zoltán Andrusko, který s policií spolupracuje nejdéle, nebo bývalý voják Miroslav Marček. Ten se zhruba před čtrnácti dny k vraždě přiznal a vyšetřovatele přivedl i na místo, kde se zbavil vražedné zbraně. Policie ji na jím určeném místě opravdu našla.

„Dnes z pěti obviněných spolupracují a přiznávají se ke skutku dva. Jsou tam jisté rozpory, které musí být odstraněny rekonstrukcí nebo doplněním znaleckých posudků, ale to je běžný postup. Obviněný Marček nemá motiv lhát,“ uvedl pro Aktuality.sk advokát Kuciakových Daniel Lipšic.