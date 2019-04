Uprchlická krize v EU: Azyl loni získalo přes 300 tisíc žadatelů, většinu tvoří Syřané

Syřané představují největší skupinu lidí, kteří loni získali azyl v 16 z 28 členských zemí unie. Celkem 67.000 jich loni dostalo ochranu v Německu. Je to více než počet azylů udělených v celé unii druhé nejpočetnější skupině - tedy lidem z Afghánistánu, kterých bylo 53.500 (16 procent). Třetí skupinou, která loni nejčastěji dosáhla na azyl v některé z unijních zemí, bylo 24.600 občanů Iráku (sedm procent).

#Asylum decisions in the EU: Recognition rates differs greatly between citizenships



Do you have any questions? #AskEurostat



➡️ For more information: https://t.co/7SVJAJyiz4 pic.twitter.com/BN2Wt5RfWw