Počet uprchlíků v Itálii? Salvini se ztrapnil v přímém přenosu

Středeční tiskovou konferenci z ministerstva vnitra přenášela i stanice SkyTg24. Zatímco někteří uživatelé twitteru Salviniho jakožto šéfa protiimigrační strany Liga dnes označují za lháře, jiní mu sarkasticky připisují zázrak.

Od roku 2015 se přes Středozemní moře na Apeninský poloostrov dostalo 478.000 běženců, uvedl na tiskové konferenci Salvini. Zatímco 268.000 z nich pak odešlo do jiné země Evropské unie, 119.000 jich přijala Itálie, dodal ministr.

zdroj: YouTube

"Těch, co se v Itálii vylodili a není po nich stopy, je zhruba 90.000. Jsou všichni v Itálii? Nevím. Jde o maximální aktuální odhad počtu neregistrovaných migrantů, kteří se dostali do Itálie za poslední čtyři a půl roku... Tisíce z nich už mohou být v jiných zemích unie," řekl Salvini.

Protiimigrační Liga loni v červnu zformovala s protestním Hnutím pěti hvězd nesourodou vládní koalici, kterou média označují za populistickou. Salvini do koaliční smlouvy prosadil deportace migrantů bez dokumentů. Tvrdil tehdy, že jich v Itálii žije 500.000 až 600.000.

Ministr vnitra, který nesmířlivě postupuje proti migraci, se mezitím stal nejvýraznějším členem vlády. Liga od té doby zdvojnásobila své volební preference - nyní by jí hlas odevzdalo přes 30 procent voličů a je nejsilnější stranou.

"V prosinci 2017 Salvini tvrdil, že chce po dobu pěti let vyhostit rok co rok 100.000 migrantů. To je úhrnem 500.000 lidí. Dnes, když se ho zeptali na repatriace, sám řekl, že jich (neregistrovaných uprchlíků) je 90.000, čímž se usvědčil ze lži," stojí v jednom z mírnějších komentářů.